



Хорошие новости для работающих в секторе HORECA! На заседании Единого центра управления кризисом было принято решение, о том, что уже с завтрашнего дня – 22 апреля - часть предприятий сектора могут возобновить свою работу. Кафе и рестораны смогут возобновить свою деятельность, продавая еду навынос. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику, подчеркнув, что такое решение было принято после длительного обсуждения с представителями сектора HORECA.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Начиная с завтрашнего дня, разрешается продажа на вынос и кейтеринг предприятиями общественного питания. Но есть и некоторые исключения: буфеты, розничная торговля в киосках, производство еды на рынках, деятельность ресторанов и баров, связанных с транспортом».



Также на заседании Единого центра управления было принято решение о том, что начиная с 27 апреля, Агентство государственных услуг частично возобновит свою деятельность. Будут оказываться не все, но наиболее востребованные услуги, которые были приостановлены из-за пандемии.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

регистрация транспорта со специальным режимом; выдача документов водителям; регистрация и выдача свидетельств о рождении, регистрация браков. Мы пошли на этот шаг, потому что поступали многочисленные просьбы со стороны населения, поэтому, эти услуги будут возобновлены с 27 апреля, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер безопасности».



Учитывая последние данные по подтвержденным случаям заражения коронавирусом, а именно то что большинство из них местного распространения, было принято решение об увеличении со следующей недели количества чартерных авиарейсов. Чтобы больше наших сограждан, желающих вернуться на Родину, смогли это сделать. Премьер-министр отметил, что в том случае, если динамика заболеваемости продолжит показывать достаточно оптимистичный характер, то возможно последуют и другие послабления карантинного режима.

