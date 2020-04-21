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Корнелиу Фуркулицэ о заявлениях Санду: Истерия, лицемерие и равнодушие к беде своего народа
 

Брифинг для прессы Министра здравоохранения В.Думбрэвяну



Опубликовано: 22:50 21/04/2020




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