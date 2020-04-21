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Николай Стариков: Россия ориентируется на того политика, на которого ориентируется молдавский народ (ВИДЕО)


Российский кредит беспощадно критикует молдавская оппозиция. В подписанном соглашении ее не устраивает все: условия, время подписания, и даже, как выразился один из пользователей соцсетей, знаки препинания. При этом молдавских оппозиционеров, судя по всему, совершенно не волнует, как к их критике относятся в самой России, и насколько обидны слова сказанные в адрес нашего стратегического партнера. На этот вопрос в эксклюзивном комментарии телеканалу ACCENT TV ответил российский общественный деятель и публицист Николай Стариков.

Условия ничем не уступают тем, которые предлагают Молдове западные финансовые партнеры, в том числе Евросоюз, МВФ и Всемирный банк. – говорит Стариков. В первую очередь потому – что в отношениях Молдовы и России заложено и история, и дружба народов, и одна Великая Победа, и многое другое.

«Русский народ и народ Молдовы – это братские народы. И, поэтому, мы заинтересованы, чтобы Молдавия процветала, чтобы здесь никогда больше не было братоубийственной войны. И, поэтому, Россия, в силу дружественных отношений к народу Молдовы готова выдать достаточно большой кредит в 200 миллионов евро под совершенно незначительный процент равный 2%. Мне кажется, здесь все очевидно, исходя из цифр», - отметил Николай Стариков

Стариков не скрывает, что получение кредита от России – это заслуга президента Молдовы Игоря Додона. Российская власть по его словам последовательна в своих действиях: Москва хочет развития и процветания для Молдовы, а потому ориентируется на того, кто может воплотить это в жизнь.

«Игорь Николаевич Додон, к которому я отношусь с большим уважением, является ярким промолдавским политиком. Он не является пророссийским, он является именно промолдавским. И российская власть понимает это и поддерживает того политика, чьи действия приведут к процветанию Молдавии. А если Молдавия будет процветать, то у нас будут хорошие отношения и мы прямо в этом заинтересованы. Россия ориентируется на того политика, на которого, собственно говоря, ориентируется и сам молдавский народ», - сказал эксперт.

Комментируя российский кредит, молдавская оппозиция не упустила возможности порассуждать в очередной раз о геополитике. Конечно же снова критика, и отсутствие конкретных предложений. Стариков считает, что здравая оппозиция аплодировала бы стоя понимая важность достигнутого с Москвой соглашения.

«Ну, есть такая хорошая русская поговорка, она шагнула из литературы: «Для того и щука в речке, чтобы карась не дремал!» Не знаю, как это будет на молдавском языке, наверное, примерно, так же. Но вот качество оппозиции проверяется именно в такой момент. Если оппозиция превращается в Бабу-Ягу из известного советского мультфильма, которая всегда против, то это не оппозиция, а политиканы. Когда Молдавия получает от России кредит под минимальный процент, здоровая оппозиция должна этому аплодировать», - отметил Николай Стариков.

Напомним, договоренность о предоставлении Молдове кредита была достигнута Игорем Додоном и Владимиром Путиным в конце прошлого года.



Опубликовано: 20:44 21/04/2020

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