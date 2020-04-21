Смотришь на разворачивающуюся в обществе дискуссию о российском кредите и диву даешься: ощущение такое, что кто-то или только вчера родился, или целенаправленно «выдирает» из общей картинки отдельные выгодные с геополитической точки зрения факты, пишет "Комсомольская правда" в Молдове.



А они таковы: российский кредит содержит всего одно условие – выплату ставки в 2%. Но крик стоит на всю Молдову – Москва навязывает кабальные условия, хотя, мол, есть более дешевая альтернатива.



Причем, среди критиков не только оппозиция, но и, например, посол Румынии Даниел Ионицэ, заявивший о наличии «не совсем положительных условий для Молдовы».



Любопытно, что суверенный кредит, который выделил Бухарест в 2015 году молдавским властям, практически ничем не отличается от российского.



Условия румынского займа, который упаковали в красивое название «возмещаемая финансовая помощь» - 150 млн. евро на пять лет, а ставка – 1,5% годовых.



Чувствуете разницу между условиями? Я не особо.



Из 150 млн. евро румынского кредита Молдова уже выплатила 96,2 млн. основного долга, приплатила по начисленным процентам – 5,4 млн. Осталось отдать чуть больше 53.



Многие из нынешних ворчунов из-за возраста еще не интересовались общественными финансами, когда в 2010 году правительство Филата взяло в кредит на один год 15 млн. евро у Польши. Знаете, по какой ставке? Совсем даже не щадящей – 2,8% годовых.



Но и это не предел. Знаете, по какой ставке финансировались бюджетные расходы в 2015 году? В августе - 22.5, а в январе 2016 - вообще фантастические 26.4.



Тогда в долг правительству давали в основном молдавские коммерческие банки, которые пять лет назад заработали полтора миллиарда леев.



Кстати, если, кто забыл. Кредит МВФ тоже не бесплатный. Из 235 млн. долларов, которые получит Молдова по ускоренной процедуре, на 156 млн. будут начисляться проценты – порядка полутора в год.



Так что цифры не обманешь. Условия кредитования, что за Западе, что на Востоке – сопоставимые. Чего не скажешь о позиции ворчунов, игнорирующих реальность, передает kp.md.