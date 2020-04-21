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Первый Донор! Врач, излечившийся от COVID-19, стал донором плазмы для лечения пациентов с коронавирусом


Глава SMURD Думитру Карасик стал первым донором плазмы, предназначенной для спасения пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну в социальной сети.

“Думитру Карасик выписался 6 апреля и сегодня отправился в Центр переливания крови, где стал донором, чтобы спасти как минимум трех пациентов. Доктор продемонстрировал смелость и соучастие. Он надеется, что его примеру последуют другие пациенты, которые смогли победить болезнь", - написала глава минздрава.

Уточним, что плазма выздоровевших пациентов может оказаться эффективным средством для больных коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. Подобную терапию уже практикуют в США, Китае, Италии и Германии. Предполагается, что плазма излечившихся позволяет сформировать иммунитет к опасной инфекции. Один донор может обеспечить плазмой трех человек.


Опубликовано: 18:35 21/04/2020

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