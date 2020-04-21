Соглашение, подписанное между Молдовой и Россией о выделении финансового займа, предусматривает равенство для всех участников, вне зависимости от страны происхождения, в процедурах по закупкам имущества и услуг в Молдове. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику.



Глава кабмина отверг все спекуляции, связанные с возможным предоставлением преимуществ для российских компаний при реализации государственных программ Молдовы. По словам Кику, предлагаемые условия будут идентичными, как для отечественных фирм, так и для иностранных.



- Этим пунктом устанавливается равенство для всех участников, вне зависимости, откуда они, чтобы не подвергались дискриминации представители некоторых стран, как было в отдельных случаях, - уточнил премьер.



Также сообщается, что в одной из статей соглашения, в интересах укрепления торгово-экономических связей между странами, Молдова приложит усилия для обеспечения внедрения совместных проектов на своей территории российскими компаниями. Они смогут участвовать в тендерах по закупкам, проводимым нашей страной на условиях не менее благоприятных, чем предоставляемых молдавским и иным фирмам.