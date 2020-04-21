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Никита Цуркан: Сегодня весь мир чтит память шести миллионов евреев, истребленных нацистами



«Йом а-шоа - это день, когда весь мир чтит память шести миллионов евреев, уничтоженных германскими нацистами и их пособниками во время Холокоста в ходе Второй мировой войны.

Трагедия еврейского народа затронула и территорию нашей республики, которая в годы войны была оккупирована немецкими и румынскими войсками, уничтожившими по разным данным от 300 до 370 тысяч евреев.

На сегодняшний день в Молдове мирно сосуществуют представители десятков различных этносов. И мы должны приложить все усилия, чтобы взаимоуважение, равноправие и дружба между проживающими здесь этносами крепла день ото дня.

Холокост – страшный, но важный урок для всего человечества, доказывающий нам важность сохранения мира и гармонии.

Мы помним! И никогда больше!» - написал в социальной сети депутат от ПСРМ Никита Цуркан.


Опубликовано: 13:17 21/04/2020

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