

«Йом а-шоа - это день, когда весь мир чтит память шести миллионов евреев, уничтоженных германскими нацистами и их пособниками во время Холокоста в ходе Второй мировой войны.



Трагедия еврейского народа затронула и территорию нашей республики, которая в годы войны была оккупирована немецкими и румынскими войсками, уничтожившими по разным данным от 300 до 370 тысяч евреев.



На сегодняшний день в Молдове мирно сосуществуют представители десятков различных этносов. И мы должны приложить все усилия, чтобы взаимоуважение, равноправие и дружба между проживающими здесь этносами крепла день ото дня.



Холокост – страшный, но важный урок для всего человечества, доказывающий нам важность сохранения мира и гармонии.



Мы помним! И никогда больше!» - написал в социальной сети депутат от ПСРМ Никита Цуркан.