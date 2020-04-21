По информации, представленной сегодня министром здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну, с сегодняшнего дня в Кишиневе начали работать еще две лаборатории, в которых будут обрабатываться тесты на выявление коронавируса. Они открыты в Республиканском диагностическом центре и Больнице дерматологии.



По словам главы минздрава, эти лаборатории будут помогать в интенсивном тестировании всех граждан с симптомами, характерными для COVID-19, а также медицинского персонала.