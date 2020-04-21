В Кишиневе открылись еще две лаборатории для обработки тестов на COVID-19
По информации, представленной сегодня министром здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну, с сегодняшнего дня в Кишиневе начали работать еще две лаборатории, в которых будут обрабатываться тесты на выявление коронавируса. Они открыты в Республиканском диагностическом центре и Больнице дерматологии.
По словам главы минздрава, эти лаборатории будут помогать в интенсивном тестировании всех граждан с симптомами, характерными для COVID-19, а также медицинского персонала.
По словам главы минздрава, эти лаборатории будут помогать в интенсивном тестировании всех граждан с симптомами, характерными для COVID-19, а также медицинского персонала.
Опубликовано: 11:36 21/04/2020
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