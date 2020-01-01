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Богдан Цырдя: «Российский кредит вызвал звериный гнев и мощные конвульсии у депутата ПДС»




Публикуем авторский комментарий депутата парламента от Партии социалистов, политолога Богдана Цырди:

«Российский кредит вызвал звериный гнев и мощные конвульсии у депутата ПДС Дмитрия Алайба. Якобы Додон решил предать страну в Пасхальную неделю, як Иуда Христа. И все ради 30 сребреников от Путина! То, что господин Алайба русофоб, мы знали давно. А вот то, что он ревностный христианин, мы слышим впервые!

Но Алайбе ли рассуждать о Христе? Ведь так и дотаций Сороса лишиться можно!

1. Не вы ли проталкивали Закон о равенстве шансов(25.05.2012), впихнув там статью про особые права граждан с разными "сексуальными ориентациями", но с одинаковым полом? И это несмотря на сопротивление Церкви.

2. А не вы ли толкаете сейчас Стамбульскую конвенцию, где ЛГБТ получат такие привилегии, что рядовые граждане завоют? Здесь сколько сребреников дают?

3. А не вы ли брали кредиты налево и направо, пресмыкаясь перед донорами и принимая самые унизительные условия для страны?

Майя Григорьевна лично взяла кредит у Всемирного Банка на 40 млн евро в 2013! Радует, что деньги пошли на "благородную цель" - закрытие школ, оптимизацию учителей!

В 2012 -2018 годах были закрыты 205 образовательных учреждений!.

А 20 сентября 2019 она взяла кредит у МВФ в $ 46 млн обещав Фонду повышение тарифов на природный газ, увеличение НДС на HORECA с 10 до 20%, заморозку роста пенсий и зарплат и Бог еще знает что!

4. Про предательство страны. Мы думали предательство, это когда сдаешь бесплатно ВЕМ и аэропорт, крадешь миллиард.


Опубликовано: 11:27 21/04/2020

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