



Публикуем авторский комментарий депутата парламента от Партии социалистов, политолога Богдана Цырди:



«Российский кредит вызвал звериный гнев и мощные конвульсии у депутата ПДС Дмитрия Алайба. Якобы Додон решил предать страну в Пасхальную неделю, як Иуда Христа. И все ради 30 сребреников от Путина! То, что господин Алайба русофоб, мы знали давно. А вот то, что он ревностный христианин, мы слышим впервые!



Но Алайбе ли рассуждать о Христе? Ведь так и дотаций Сороса лишиться можно!



1. Не вы ли проталкивали Закон о равенстве шансов(25.05.2012), впихнув там статью про особые права граждан с разными "сексуальными ориентациями", но с одинаковым полом? И это несмотря на сопротивление Церкви.



2. А не вы ли толкаете сейчас Стамбульскую конвенцию, где ЛГБТ получат такие привилегии, что рядовые граждане завоют? Здесь сколько сребреников дают?



3. А не вы ли брали кредиты налево и направо, пресмыкаясь перед донорами и принимая самые унизительные условия для страны?



Майя Григорьевна лично взяла кредит у Всемирного Банка на 40 млн евро в 2013! Радует, что деньги пошли на "благородную цель" - закрытие школ, оптимизацию учителей!



В 2012 -2018 годах были закрыты 205 образовательных учреждений!.



А 20 сентября 2019 она взяла кредит у МВФ в $ 46 млн обещав Фонду повышение тарифов на природный газ, увеличение НДС на HORECA с 10 до 20%, заморозку роста пенсий и зарплат и Бог еще знает что!



4. Про предательство страны. Мы думали предательство, это когда сдаешь бесплатно ВЕМ и аэропорт, крадешь миллиард.