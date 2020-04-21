Решение об ослаблении ограничений для экономических агентов, наложенных в период чрезвычайного положения, будет принято в пятницу. Об этом заявил сегодня утром премьер-министр Ион Кику.



- Если количество активных случаев заражения COVID-19 не превысит трех тысяч и не будет роста новых случаев, мы объявим об ослаблении ограничений для экономических агентов, – заявил Кику.



Руководство страны поблагодарило граждан за соблюдение ограничений во время пасхальных праздников.