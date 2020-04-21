Ион Кику: Решение об ослаблении ограничений, наложенных в период режима ЧС, будет принято в пятницу
Решение об ослаблении ограничений для экономических агентов, наложенных в период чрезвычайного положения, будет принято в пятницу. Об этом заявил сегодня утром премьер-министр Ион Кику.
- Если количество активных случаев заражения COVID-19 не превысит трех тысяч и не будет роста новых случаев, мы объявим об ослаблении ограничений для экономических агентов, – заявил Кику.
Руководство страны поблагодарило граждан за соблюдение ограничений во время пасхальных праздников.
- Если количество активных случаев заражения COVID-19 не превысит трех тысяч и не будет роста новых случаев, мы объявим об ослаблении ограничений для экономических агентов, – заявил Кику.
Руководство страны поблагодарило граждан за соблюдение ограничений во время пасхальных праздников.
Опубликовано: 11:17 21/04/2020
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