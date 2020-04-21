Премьер-министр Ион Кику заявил, что положения кредитного Соглашения, подписанного между Молдовой и Российской Федерацией, приемлемы для нашей страны. Глава правительства призвал критиков воздержаться от инсинуаций в отношении условий этого займа.



- Условия в сегодняшней ситуации приемлемы для Молдовы. Кредит берется под ставку 2% на 10 лет. Молдова нуждается в этих деньгах, - заявил Ион Кику.



Премьер считает, что все критические комментарии не имеют под собой основания и призвал оппонентов внимательно прочитать текст соглашения.



- Мы можем вернуть эти деньги, в случае, если они у нас есть, в любой момент, без никакой пени. Все комментарии в отношении соглашения безосновательны. Инсинуации о пене в 150% - неправда. Если прочитаете внимательно статью 7 соглашения, увидите, что речь не идет о 150%, - пояснил Кику.



Глава кабмина напомнил, что за последние пять лет Молдова неоднократно брала подобные суверенные кредиты.



Заседание кабмина, на котором кредит МВФ будет одобрен, планируется на сегодня. Затем документ направят в парламент.



Ион Кику выразил надежду, что слушания по этой теме пройдут на этой неделе, а депутаты одобрят достигнутое соглашение.