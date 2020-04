Președintele țării, Igor Dodon, le-a mulțumit partenerilor pentru ajutorul de a cumpăra și de a aduce echipamentul medical din China.



"Am ajuns cu toții în pandemie, întreaga lume, și vom ieși din ea doar împreună și nu separat.



În seara zilei de ieri, am fost martorii unui exemplu elocvent de interacțiune - Rusia ne-a oferit cu titlul gratuit aeronava AN 124 care a transportat din China 53 de tone de ajutoare atît de necesare nouă. Este vorba de mii de teste de diagnosticare, măști și alte mijloace de protecție. Această marfă prețioasă a fost plătită de guvernul Moldovei, agenții economici din Moldova, China, organizații internaționale, dar și persoane fizice.



Le mulțumim tuturor!



Împreună vom învinge în lupta pentru sănătatea oamenilor." , a menționat Președintele.