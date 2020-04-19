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Самолет из Китая с гуманитарным грузом прибыл в Кишинев (ВИДЕО)
 

Самолет из Китая с гуманитарным грузом прибыл в Кишинев (ВИДЕО)


Самолет из Китая с гуманитарным грузом прибыл в международный аэропорт Кишинева. Отметим, Китай предоставил нашей стране 53 тонны гуманитарной помощи: экспресс-тесты для выявления коронавируса, лекарства, защитные костюмы, маски для медицинских работников, борющихся с COVID-19, и дезинфицирующие средства.

Президент Республики Молдова Игорь Додон вместе с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым и Послом Китайской Народной Республики в Республике Молдова Чжаном Инхуном принял участие в церемонии принятия медицинского груза, закупленного Молдовой в Китайской Народной Республике для более эффективного управления кризисной ситуацией, связанной с пандемией COVID-19.

Партия груза весом более 50 тонн закуплена частично властями страны, частично за счет пожертвований многих компаний нашей страны, физических лиц в стране и из диаспоры, международных организаций, таких как ЮНИСЕФ Молдова, Orange Молдова, ООО Moldretail Grup, Еврейская община РМ, Kaufland Молдова, Ассоциация экономического сотрудничества Молдова-Китай и Посольство РМ в Китае, компания Hefei Kadian, китайские компании Interwine и Poly Grup, мэрия китайского города Наньчан провинции Цзянси и др.

Приобретенная партия товара включает более 80 тысяч тестов по выявлению вируса COVID-19, более 80 тысяч наборов второго компонента для тестирования, свыше 280 тысяч респираторов KN-95, более 600 тысяч пар медицинских перчаток, 50 тысяч всасывающих трубок, тысячи защитных экранов и очков, комбинезонов, инфракрасных термометров и других предметов защиты.

"Искренне поблагодарил российских партнеров и лично Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за бесплатное предоставление борта АН-124 «Руслан» Воздушно-космических сил РФ, одного из крупнейших в мире самолетов, который перевез столь необходимые Республике Молдова предметы. Кроме того, выразил благодарность китайским властям за помощь в приобретении медицинских товаров и выделение ими же средств для закупки.

Хочу также поблагодарить всех экономических агентов, международные организации, физических лиц, внесших свой вклад в комплектование этого медицинского груза, который будет распределен между лицами и учреждениями, находящимися на передовой борьбы с коронавирусом нового типа. Это больницы, управления полиции, мэрии и так далее", - отметил президент Игорь Додон.

Напомним, самолет АН-124 для доставки гуманитарного груза бесплатно предоставил президент Российской Федерации Владимир Путин по личной просьбе президента Республики Молдова Игоря Додона.



Опубликовано: 23:17 19/04/2020

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