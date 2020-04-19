Новые данные по COVID-19: 145 новых случаев заражения
По данным на 19 апреля, в Молдове зарегистрировано 145 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составило 2472 человека.
Было проведено 640 тестов на выявление COVID-19.
За последние сутки 5 человек скончались. Таким образом, число жертв достигло 67 человек.
Общее число излечившихся составляет 457 человек.
Опубликовано: 19:14 19/04/2020
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