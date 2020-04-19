

По данным на 19 апреля, в Молдове зарегистрировано 145 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составило 2472 человека.



Было проведено 640 тестов на выявление COVID-19.



За последние сутки 5 человек скончались. Таким образом, число жертв достигло 67 человек.



Общее число излечившихся составляет 457 человек.