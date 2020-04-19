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Самолет из Китая с гуманитарным грузом прибыл в Кишинев (ВИДЕО)
 

Прибытие медицинских материалов из КНР для борьбы с коронавирусной инфекцией



Опубликовано: 18:22 19/04/2020




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