Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Самолет, предоставленный Владимиром Путиным, везет в Молдову гуманитарную помощь из Китая
 

Поздравление президента Игоря Додона с Воскресением Христовым


"Уважаемые христиане! Дорогие сограждане!

Светлый праздник Пасхи занимает особое место в жизни каждого из нас. Это поистине день единения семей. Все эти годы многие наши соотечественники преодолевали сотни и тысячи километров для того, чтобы вернуться на Родину и, наконец, обнять своих близких после долгой разлуки. Все мы собирались за праздничным столом, и, соблюдая традиции, поздравляли друг друга с Воскресением Христовым, желая мира и добра тем, кто нам дорог.

К сожалению, пришедшая в наш общий дом беда изменила привычный для нас жизненный уклад. Ради собственной безопасности мы вынуждены отказаться от посещения церквей в Пасхальную ночь. Из-за закрытых во многих странах границ не все наши сограждане смогут в этом году порадоваться долгожданной встрече. Сложившаяся ситуация заставляет нас всех пересмотреть свои планы, ведь главное сейчас — забота о близких.

Уверяю вас, все эти ограничения — временные! Мы с вами уже прошли огромный путь, и, в том числе, благодаря вашей ответственности и строгому соблюдению принятых мер, сегодня мы можем говорить о позитивной динамике. Суточный прирост заболевших коронавирусом в нашей стране гораздо меньше, чем при самом оптимистичном сценарии, составленном специалистами для Молдовы. А это значит, что мы движемся в правильном направлении.

Уверен, совсем скоро мы сможем снова вернуться к привычной нам жизни, выйти на улицы, обнять своих близких. До нашей общей победы осталось всего несколько шагов, и мы обязательно сделаем их вместе!

В эти светлые дни желаю вашим семьям, всем вашим близким здоровья, сил и мужества. Цените и берегите тех, кто рядом. И да поможет нам всем Бог!

Христос Воскрес!"


Опубликовано: 10:24 19/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Зинаида Гречаный поздравила соотечественников с Пасхой
  • Игорь Додон направил патриарху Кириллу поздравление с Воскресением Христовы ...
  • Игорь Додон поздравил жителей Молдовы со Светлым Христовым Воскресением (ФО ...
  • Поздравление президента Молдовы Игоря Додона по случаю светлого праздника П ...
  • Окница отметила Храм города







    • Все новости

    Поздравление президента Игоря Додона с Воскресением Христовым
    Самолет, предоставленный Владимиром Путиным, везет в Молдову гуманитарную помощь из Китая
    Глава государства призвал граждан не приезжать в аэропорт за Благодатным огнем
    Владимир Головатюк: Впервые в истории Республики Молдова дефицит госбюджета будет профинансирован и с Востока, и с Запада!
    Молдавская делегация отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем
    Президент Игорь Додон поздравил с Пасхой всех православных христиан (ВИДЕО)
    СРОЧНО! Подписано Соглашение о выделении российского кредита
    Ион Кику призывал граждан отпраздновать Пасху в узком кругу
    Россия упростила процедуру получения гражданства для жителей Молдовы
    СРОЧНО! Подтверждено еще 110 случаев заражения COVID-19
    Ион Чебан призвал кишиневцев праздновать Пасху в кругу семьи
    Пациент с подозрением на COVID-19 сбежал из медцентра
    Глава государства отправится в Китай, Россию и ЕС после отмены чрезвычайного положения
    Работы по благоустройству сквера на Буюканах завершены на 90%
    Правительство увеличило расходы на социальную сферу на 1,14 млрд леев
    Сигареты исчезнут с прилавков магазинов через три месяца после отмены режима ЧС
    Турция помогает Молдове в борьбе с коронавирусом
    Единовременную выплату в размере 16 тысяч леев получат 375 медработников, заразившихся COVID-19
    Игорь Додон: Правительство исключило из бюджета 1 млрд леев, который должен был поступить от ЕС
    Правительство представит на рассмотрение парламента законопроект о поддержке предпринимателей
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV