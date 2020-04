Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, le-a transmis creștinilor un mesaj cu ocazia sfintelor sărbători de Paști:



“Dragi creștini,

Stimați concetățeni,



Pentru fiecare dintre noi, Sărbătorile Pascale, luminate și dătătoare de viață, comportă o semnificație deosebită. An de an, mulți dintre dumneavoastră parcurg drumuri și țări pentru a reveni de Paște acasă. În această măreață zi, familiile întregite se adună la masa festivă și, respectînd tradițiile, se bucură de Învierea Domnului Isus Hristos.



Cu părere de rău, acum, sărbătoarea Învierii este adumbrită de nenorocirea care a pus stăpînire peste casele noastre. Din cauza că s-au închis multe hotare, nu toți cei ce vă aflați printre străini veți putea să ajungeți la familii. De asemenea, pentru propria siguranță, sîntem nevoiți de a renunța să participăm la slujba din noaptea Învierii. Situația creată ne impune să ne revizuim planurile, pentru că ceea ce contează cel mai mult acum este grija față de cei apropiați.



Vă asigur că toate restricțiile sînt temporare. Împreună am depășit deja o bună parte din cale. Datorită responsabilității dumneavoastră de a respecta măsurile impuse, putem vorbi astăzi despre o dinamică pozitivă. Creșterea zilnică a numărului de persoane infectate cu coronavirus în țara noastră este cu mult mai mică decît în cel mai optimist scenariu elaborat de specialiști pentru Moldova. Înseamnă că noi mergem în direcția corectă.



Sînt convins că foarte curînd vom putea reveni la cursul firesc al vieții, să ne bucurăm de primăvară și, cel mai important, să-i îmbrățișăm pe cei dragi. Ne-au mai rămas doar cîțiva pași: împreună, îi vom face, neapărat.



Vă doresc tuturor dumneavoastră, familiilor, oamenilor dragi, multă sănătate, liniște și armonie, forțe și curaj. Apreciați-i și aveți grijă de cei care vă sînt alături.



Să ne ajute Dumnezeu în toate!



Hristos a Înviat!”, se arată în mesaj.