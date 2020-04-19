Самолет, предоставленный Владимиром Путиным, везет в Молдову гуманитарную помощь из Китая
По информации, опубликованной в Телеграм-канале депутата парламента Богдана Цырди, Китай направил в Молдову новую партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.
Транспортный самолет АН-124 для доставки гуманитарного груза бесплатно предоставил Президент России Владимир Путин по личной просьбе Президента Молдовы Игоря Додона.
«Вылетел в 3.23 ночи. В 9.20 будет в Новосибирске. Ну а дальше - Кишинев. Прилетит либо сегодня вечером, либо завтра утром», - сообщил депутат-социалист Богдан Цырдя.
Транспортный самолет АН-124 для доставки гуманитарного груза бесплатно предоставил Президент России Владимир Путин по личной просьбе Президента Молдовы Игоря Додона.
«Вылетел в 3.23 ночи. В 9.20 будет в Новосибирске. Ну а дальше - Кишинев. Прилетит либо сегодня вечером, либо завтра утром», - сообщил депутат-социалист Богдан Цырдя.
Опубликовано: 09:00 19/04/2020
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