Глава государства Игорь Додон призвал граждан не приезжать массово за Благодатным огнем в аэропорт, отметив, что доступ будет разрешен только представителям епархий.



"Важно осознать, что следующие 12-24 часа будут решающими в ситуации с этой пандемией в Молдове. От того, насколько бдительным будет каждый из нас, от того, как мы будем защищать от рисков наших близких, зависит, когда и как мы приступим к снятию введенных ранее ограничений", – заявил президент на брифинге для прессы.



Также, глава государства отметил, что в эту ночь у каждой церкви будут находиться представители МВД.