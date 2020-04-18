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Глава государства призвал граждан не приезжать в аэропорт за Благодатным огнем


Глава государства Игорь Додон призвал граждан не приезжать массово за Благодатным огнем в аэропорт, отметив, что доступ будет разрешен только представителям епархий.

"Важно осознать, что следующие 12-24 часа будут решающими в ситуации с этой пандемией в Молдове. От того, насколько бдительным будет каждый из нас, от того, как мы будем защищать от рисков наших близких, зависит, когда и как мы приступим к снятию введенных ранее ограничений", – заявил президент на брифинге для прессы.

Также, глава государства отметил, что в эту ночь у каждой церкви будут находиться представители МВД.


Опубликовано: 19:13 18/04/2020

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