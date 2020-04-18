Депутат Парламента РМ от фракции Партии социалистов Владимир Головатюк обратил внимание в своем выступлени в социальных сетях на то, что в этом году ВПЕРВЫЕ в истории Республики Молдова дефицит госбюджета будет профинансирован и с Востока, и с Запада.



Вчера, 17 апреля между Правительством Республики Молдова и Правительством Российской Федерации было подписано Соглашение о предоставлении Правительству РМ кредита на сумму 200 млн. евро на поддержку бюджета.



И вчера же, 17 апреля, Совет директоров МВФ одобрил выделение Республики Молдова кредита на сумму 235 млн. $ таже на поддержку бюджета.



“Уважаемые друзья! Это принципиально важно и с финансовой точки зрения, и с политической, если хотите, с геополитической точки зрения!!!



Во-первых, благодаря этой поддержке, при вынужденном сокращении бюджетных доходов более, чем на 6 млрд. лей нам удастся не только НЕ СОКРАТИТЬ расходы бюджета, но и УВЕЛИЧИТЬ их более, чем на 2 млрд. лей.



Вынужденное увеличение бюджетного дефицита на 8,5 млрд. лей ПОЛНОСТЬЮ будет профинансировано за счет этих двух кредитов!!!



Во-вторых, практически одновременное решение о выделении кредитов со стороны Правительства РФ и от МВФ – это результат ВЗВЕШЕННОЙ внешней политики, декларируемой Президентом Додоном уже более 2-х лет и проводимой Правительством Кику в реальности.



Так, что верной дорогой идем, товарищи!



Сейчас ГЛАВНОЕ не допустить паники и хаоса в стране, остановить распространение и полностью ПОБЕДИТЬ злосчастный ВИРУС и заняться восстановлением экономики, ОБЕСПЕЧИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ и РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ наших граждан”, – подчеркнул Владимир Головатюк.