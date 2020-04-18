Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Пациент с подозрением на COVID-19 сбежал из медцентра
 

Молдавская делегация отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем


Самолет, на котором в Молдову прибудет Благодатный огонь, вылетел из кишиневского аэропорта. В состав делегации входят представители Митрополии Молдовы и советник президента, генерал Виктор Гайчук. По предварительным данным, возвращение в Молдову планируется на 19.30-20:00.

Напомним, что в нынешнем году Благодатный огонь привезут в Молдову при поддержке президента Игоря Додона. Чтобы избежать риска распространения коронавируса, делегация не покинет воздушное судно, а огонь доставят прямо на борт авиалайнера. Игорь Додон ранее сообщил, что Благодатный огонь из кишиневского аэропорта при помощи священников доставят во все населенные пункты страны. При этом все службы будут проходить без присутствия прихожан.


Опубликовано: 14:58 18/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Благодатный огонь будет доставлен в Молдову в субботу вечером
  • Молдавская делегация прибыла в Иерусалим за благодатным огнем
  • Сегодня в Кишинев доставят Благодатный огонь
  • Делегация митрополии Молдовы доставит Благодатный огонь к Кафедральному соб ...
  • За Благодатным огнем в этом году отправится делегация во главе с митрополит ...







    • Все новости

    Глава государства призвал граждан не приезжать в аэропорт за Благодатным огнем
    Владимир Головатюк: Впервые в истории Республики Молдова дефицит госбюджета будет профинансирован и с Востока, и с Запада!
    Молдавская делегация отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем
    Президент Игорь Додон поздравил с Пасхой всех православных христиан (ВИДЕО)
    СРОЧНО! Подписано Соглашение о выделении российского кредита
    Ион Кику призывал граждан отпраздновать Пасху в узком кругу
    Россия упростила процедуру получения гражданства для жителей Молдовы
    СРОЧНО! Подтверждено еще 110 случаев заражения COVID-19
    Ион Чебан призвал кишиневцев праздновать Пасху в кругу семьи
    Пациент с подозрением на COVID-19 сбежал из медцентра
    Глава государства отправится в Китай, Россию и ЕС после отмены чрезвычайного положения
    Работы по благоустройству сквера на Буюканах завершены на 90%
    Правительство увеличило расходы на социальную сферу на 1,14 млрд леев
    Сигареты исчезнут с прилавков магазинов через три месяца после отмены режима ЧС
    Турция помогает Молдове в борьбе с коронавирусом
    Единовременную выплату в размере 16 тысяч леев получат 375 медработников, заразившихся COVID-19
    Игорь Додон: Правительство исключило из бюджета 1 млрд леев, который должен был поступить от ЕС
    Правительство представит на рассмотрение парламента законопроект о поддержке предпринимателей
    Благодатный огонь будет доставлен в Молдову в субботу вечером
    Игорь Додон: После отмены режима ЧС проведение массовых мероприятий будет запрещено в течение нескольких месяцев
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV