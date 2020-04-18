Самолет, на котором в Молдову прибудет Благодатный огонь, вылетел из кишиневского аэропорта. В состав делегации входят представители Митрополии Молдовы и советник президента, генерал Виктор Гайчук. По предварительным данным, возвращение в Молдову планируется на 19.30-20:00.



Напомним, что в нынешнем году Благодатный огонь привезут в Молдову при поддержке президента Игоря Додона. Чтобы избежать риска распространения коронавируса, делегация не покинет воздушное судно, а огонь доставят прямо на борт авиалайнера. Игорь Додон ранее сообщил, что Благодатный огонь из кишиневского аэропорта при помощи священников доставят во все населенные пункты страны. При этом все службы будут проходить без присутствия прихожан.