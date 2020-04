"​​Zilele acestea am mai multe întâlniri cu reprezentanții conducerii Mitropoliei, dar si in mod direct cu mai multi preoți, in legatura cu situatia actuala din viata bisericeasca și religioasă, cind contactul Bisericii cu enoriașii este limitat si activitatea perturbata de masurile privind prevenirea răspândirii pandemiei.Biserica, la fel ca și alte entități importante din societate, are nevoie de sprijin si de atentia conducerii statului in aceste momente complicate.In acest context, am avut astăzi o intalnire cu Parintele Sergiu, Parohul Bisericii de Lemn, unde sunt ctitor. Am discutat despre masurile luate de conducerea statului impreuna cu Mitropolia privind petrecerea slujbelor fara enoriași in acest an, despre masurile organizatorice luate pentru ca aceștia sa poata urmări in direct la televizor Slujba de Înviere, dar si alte teme care tin de sprijinirea Bisericii pentru a depăși aceasta perioada grea. De asemenea, ca in fiecare an cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paste, familia prezidențială a venit cu un suport pentru Biserica de Lemn.Chiar daca accesul individual al enoriașilor in Biserici in afara slujbelor nu este interzis, vreau sa amintesc ca in ceea ce priveste oficierea slujbelor ramane in vigoare recomandarea autorităților ca enoriașii sa se abțină de a participa la ele, din motive ce tin de respectarea distantarii sociale, atit și de necesare pentru a preveni raspandirea pandemiei.Așa cum am declarat anterior, în acest an nu voi participa la Slujba de Înviere, care se organizează în noaptea din ajunul Paștelui. Voi #staacasa alături de familie, ceea ce va recomand și Dvs.", a scris președintele.