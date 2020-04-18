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Президент Игорь Додон поздравил с Пасхой всех православных христиан (ВИДЕО)


"Для нашего народа христианская вера – основа жизни и традиций. Моя семья так же, как и ваши семьи, соблюдает все великие религиозные праздники и обычаи.

Для меня, как и для вас, этот период пандемии, карантина и ограничений является болезненным. Глобальный кризис, провоцируемый коронавирусом, не позволяет нам в полной мере отметить Пасху. Это мешает нам посещать церкви, кладбища, встречаться с родственниками, чтобы «чокаться» крашеными яйцами и вместе прославлять Воскресение Иисуса Христа.

В это трудное время мы должны быть смиренными и оставаться дома, проявляя, таким образом, любовь к ближним, любовь к христианской вере.

Дорогие мои, давайте в эти светлые Пасхальные праздники поделимся со всеми окружающими радостной Евангельской вестью о Воскресении Христа. Давайте подарим нашу любовь, заботу и внимание близким, поможем тем, кто нуждается в нашей помощи и утешении!

Здоровья всем, душевного тепла и светлого Пасхального праздника!

Благослови Бог нашу Молдову!".




Опубликовано: 10:32 18/04/2020

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