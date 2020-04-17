



Теперь пакеты с продуктами будут доставлять прямо домой одиноким ветеранам, пенсионерам и нуждающимся семьям. Помочь пережить карантин взялись волонтеры, и активисты молодежного крыла Партии социалистов - «Молодой Гвардии». Добровольцы беспокоятся о том, чтобы во время пандемии наиболее уязвимые к инфекции люди не выходили из дома.



Сегодня, когда далеко не каждый может позволить себе обычный поход в магазин, помощь просто необходима. Ветераны войны и пенсионеры, находясь в особой группе риска, соблюдают карантин и не выходят из дома, часто даже не смотря на пустые полки своих холодильников. Помочь им в решении этой проблемы решили волонтеры и активисты «Молодой Гвардии». Продукты первой необходимости: сахар, масло, мука, макароны и не только, будут доставлять волонтеры пожилым людям



ИВАН СТАТНЫЙ, СЕКРЕТАРЬ МОЛОДОЙ ГВАРДИИ Р. БОТАНИКА

«Они очень рады этой инициативе, потому что действительно сложно сейчас купить какие-то продукты. Люди боятся выходить на улицу, они не выходят, они соблюдаю карантин, и в принципе правильно делают. У нас есть все необходимые средства защиты: манишки, маски, перчатки. Мы все делаем аккуратно, и все люди нам благодарны».



Всего за несколько дней только в столице секторе Ботаника было расфасовано более двух тысяч пакетов с продуктами первой необходимости. И уже сегодня их начали доставлять адресатам. Первыми стали ветераны Великой Отечественной войны.



ПАВЕЛ ГЛАДКОВ, ВЕТЕРАН ВОВ

«– Вы не выходите на улицу, да? – Нет, не хожу, сижу дома, как заключенный.



«Вот, до сих пор выходим, до этой двери».



Каждый желающий может стать частью команды и помогать волонтерам, позвонив по номеру Ведь ребята считают, что сплоченность, доброта и взаимовыручка – то, что по-настоящему помогает пережить пандемию.