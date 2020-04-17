



120 военнослужащих ежедневно патрулируют улицы Кишинева, Бельц и Кагула, еще 100 находятся на карантинных стационарных постах в Сороках, Глодянах, Штефан Водэ и Талмазе. Об этом сообщил министр обороны Молдовы Александр Пынзарь. Он добавил, что медучреждениям страны помогает военный госпиталь: здесь проводят тестирование, сюда также госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус.



АЛЕКСАНДР ПЫНЗАРЬ, МИНИСТР ОБОРОНЫ

«По состоянию на сегодняшний день в больницу поступили более 200 пациентов с симптомами коронавируса. За это время мне удалось несколько раз посетить военные части страны».



Александр Пынзарь сообщил, что после многочисленных обращений ветеранов министерство обороны открыло для них телефонную линию.



АЛЕКСАНДР ПЫНЗАРЬ, МИНИСТР ОБОРОНЫ

«Моим коллегам удалось оперативно отреагировать и решить проблемы в кратчайшие сроки. Еще раз хочу обратиться к ветеранам, чтобы уверенно звонили на горячую линию».



Военнослужащие нашей Национальной армии будут нести службу и в праздничные пасхальные дни. Они будут патрулировать улицы не только в Кишиневе, но и в других населённых пунктах страны, находящихся на карантине.