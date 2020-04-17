



В эфире традиционного выпуска платформы «Президент отвечает», интернет-пользователь Петрикэ Черчел задал главе государства вопрос: «Где деньги из Европы?». Игорь Додон похвалил за вопрос, заявив, что он очень интересует и руководство страны. Додон уточнил, что из-за того, что обещанная помощь от Евросоюза в Молдову не поступила, правительство, при внесении поправок в госбюджет на текущий год было вынуждено исключить сумму в 1 млрд. леев.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Хороший вопрос! Где деньги, Петрикэ? У нас тот же вопрос. При внесении поправок в бюджет-2020 правительство исключило сумму в более чем 1 млрд. леев, которые должны были поступить из ЕС. Речь идет о третьем транше макроэкономической помощи и о нескольких проектах. Мы очень надеемся, что помощь со стороны ЕС все-таки поступит».



Президент напомнил, что Молдова пока рассчитывает на - цитируем - «ясную» поддержку со стороны России в виде кредита на 200 млн. евро, а также на средства МВФ в размере 230 млн. долларов США. Также, Додон добавил, что в бюджете остаётся 30 млн. евро от ЕС, но даже по ним пока нет ясности.

