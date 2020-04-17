



Пандемия коронавируса, охватившая мир, сказалась как на привычной жизни большинства населения, так и на рабочей повестке главы государства. Отвечая на вопрос нашего телеканала в эфире нового выпуска «Президент отвечает», Игорь Додон рассказал, что вынужден был отменить все свои зарубежные визиты, в том, числе, и в Москву для участия в Параде Победы на Красной Площади. При этом, президент уточнил, что пока о планировании зарубежных визитов вопрос не стоит, потому что очень много работы внутри страны.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Еще несколько недель назад должен был состояться мой официальный государственный визит в Китай. Также у меня был запланирован визит в РФ, чтобы принять участие в Параде Победы, который было решено перенести так же, как и мы решили перенести Марш Победы в Молдове».



Глава государства напомнил, что праздничный Марш Победы, приуроченный к 9 Мая, перенесен в Молдове на 24 августа – день успешного завершения Ясско-Кишиневской операции. Это день, когда наша страна отмечает день освобождения от фашистских захватчиков. Додон отметил, что все остальные мероприятия, связанные с Днем Победы, такие как восстановление мемориалов и памятников, а также помощь ветеранам, останутся в силе. Кроме того, президент сообщил, что 9 Мая, руководство страны, соблюдая все меры безопасности, обязательно совершит церемонию официального возложения цветов на Мемориале «Вечность». В то же время, Игорь Додон подчеркнул, что чтобы не допустить второй волны заражения коронавирусом в Молдове после снятия режима ЧП, сохранится на несколько месяцев запрет на проведение массовых мероприятий.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Даже если чрезвычайная ситуация закончится в ближайшие недели, в любом случае, ограничение и запрет на проведение массовых мероприятий будет в Молдове действовать еще несколько месяцев, также, как во всем мире, потому что риск второй волны заболеваемости будет сохраняться».



Возвращаясь к теме зарубежных визитов, президент сообщил, что пока рано говорить о том, визит в какую страну он совершит после того, как закончится пандемия, главное сейчас – держать ситуацию под контролем. В то же время, Игорь Додон добавил, что среди срочных - визит в Китай, Россию и ЕС, а также участие в Ассамблее ООН в Нью-Йорке, но все зависит от развития ситуации в мире.