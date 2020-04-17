



Впервые за 20 лет Игорь Додон и члены его семьи не будут участвовать в Пасхальном богослужении в церкви. Об этом глава государства рассказал в ходе выпуска «Президент отвечает», уточнив, что пасхальную ночь проведет дома с семьей и рекомендует это и всем остальным гражданам.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Давайте останемся дома, давайте смотреть пасхальную службу по телевизору. Её будет передавать Общественный телеканал, и некоторые другие. Очень важно не подвергать риску своих близких».



Также, президент обратился к населению с призывом не ходить сейчас в церковь и не освящать пасхальные дары, потому что это пока запрещено. Игорь Додон рассказал, что сейчас священнослужителями куличи будут освящаться прямо в пекарнях, для того, чтобы граждане могли купить уже освященные продукты. Благодатный огонь будет доставлен в Молдову в субботу вечером. Президент вместе с Митрополитом Молдовы Владимиром встретит священный огонь в аэропорту, а затем представители епархий доставят его в каждый населенный пункт республики.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Всем верующим я рекомендую не идти массово в церковь за благодатным огнем. Я знаю, что в некоторых населенных пунктах, например в Комрате и на Севере страны - священнослужители решили идти по улицам и раздавать огонь всем желающим иметь святой свет в своем доме».



Напомним, в этом году, чтобы избежать распространения коронавируса COVID-19, было принято решение, что церковные службы будут проходить без прихожан.