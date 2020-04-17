



Беспрецедентные меры поддержки населения и бизнеса - правительство одобрило и представит в парламент ряд законопроектов, в том числе о внесении поправок в госбюджет. Будут увеличены расходы на медицину, социальную сферу, также предусмотрены субсидии для предпринимателей, снижение НДС для сектора Horeca и многое другое. Подробности далее.



Один из утвержденных 17 апреля проектов подразумевает, что предприниматели, которые берут кредиты для выплат заработных плат своим работникам, будут получать субсидии от государства, в размере процентов по этому займу. Выплата субсидии осуществляется на основании запроса субъекта в Государственную налоговую службу. Заявление подается до конца месяца, следующего за месяцем, в котором выплачиваются проценты. В тоже время утверждена программа возмещения НДС, которая предусматривает налоговое послабление как для сектора Horeca до 15%, так и для нескольких категорий плательщиков и застрахованных лиц.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Хочу ещё раз подчеркнуть, что в этот проект мы включили меры, которые необходимы для обеспечения поддержки населению и экономическим агентам, учитывая эпидемиологическую ситуацию и необходимость смягчения последствий этой пандемии. Кризис, вызванный COVID-19, очевиден, и государство предлагает такой пакет мер».



Правительство также увеличило расходы на социальную сферу на 1 млрд. 14 миллионов леев. Эти средства предусмотрены в законопроекте о поправках в госбюджет, которому предстоит пройти голосование в парламенте. Кабмин решил увеличить объем средств Фонда для безработных в 6 раз - на 168 млн. леев. Бюджет национального агентства занятости населения пополнится на 10 млн. Также решено на 40% увеличить сумму для оказания социальной помощи – это дополнительные 200 млн. леев. Все перечисленные меры обойдутся бюджету в 1 миллиард 140 миллионов леев.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Должен отметить, и хочу это сделать ещё раз, что в этот проект включены некоторые меры, которые изначально были в «антикризисном пакете», приостановленном, вероятно по ошибке, и неверно интерпретированным. Они были включены в закон, за который взяло на себя ответственность правительство».



Ещё 6 миллионов леев будет выделено из интервенционного фонда правительства центральным и местным публичным властям для предоставления ими единовременного пособия в размере 16 тысяч леев работникам медицинской системы, заразившимся коронавирусом. После утверждения поправок в госбюджет парламентом, дефицит бюджета составит около 16 миллиардов леев. Премьер-министр отметил, что дефицит бюджета будет покрыт за счет внешних источников, в первую очередь за счет займов из России, и от МВФ.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Это беспрецедентный проект поправок. Даже при самом мрачном сценарии мы не могли представить, что у нас будет дефицит в 7,6%».



Также сегодня правительством был утвержден налог на аэропортовый сбор в 9 евро.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Конечно же, мы сохраняем положение о налогообложении в 50% аэропортового сбора. Из этих 9 евро, которые получают те, кто мошенническим путём получил контроль над аэропортом в 2013, 4.5 евро будет получать государственный бюджет. Эти средства будут направлены в фонд социальной поддержки населения».



Ещё правительством принято решение начать переговоры с Турцией о выделении гуманитарной партии медицинского снаряжения и дезинфицирующих средств. Соглашение подпишут две страны. Онон подразумевает, что Молдова получит 30 тыс. медицинских масок, 10 тыс. защитных комбинезонов, 5 тыс. защитных очков, 10 тыс. пар перчаток и 1 тонну дезинфицирующих средств.