Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Пациент с подозрением на COVID-19 сбежал из медцентра
 

110 новых случаев COVID-19



110 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа выявлено в Молдове за последние сутки. Информацию озвучила Министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну по итогам заседания Единого Командного Центра управления кризисом.

ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ
Сегодня было проведено 549 тестов на COVID-19, 110 из которых дали положительный результат. Из них 3 случая импортировано из России, 107 – передача от человека к человеку внутри страны.

После заседания единого командного центра управления кризисом, к журналистам вышел и премьер-министр Ион Кику. Он рассказал о режиме работы общественного транспорта в Кишинёве и Бельцах в эти и в следующие выходные.

ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 14.46
«В субботу, воскресенье и понедельник - 18, 19 и 20 апреля соответственно – общественный транспорт в муниципиях Кишинёв и Бельцы курсировать не будет. Тоже самое 25 и 26 апреля, мы приостанавливаем выход автобусов и троллейбусов на маршруты в целях обеспечения защиты и предупреждения распространения COVID-19».



Опубликовано: 23:36 17/04/2020




Проекты







 
Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
 
X

LIVE AccentTV