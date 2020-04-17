



110 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа выявлено в Молдове за последние сутки. Информацию озвучила Министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну по итогам заседания Единого Командного Центра управления кризисом.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

Сегодня было проведено 549 тестов на COVID-19, 110 из которых дали положительный результат. Из них 3 случая импортировано из России, 107 – передача от человека к человеку внутри страны.



После заседания единого командного центра управления кризисом, к журналистам вышел и премьер-министр Ион Кику. Он рассказал о режиме работы общественного транспорта в Кишинёве и Бельцах в эти и в следующие выходные.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 14.46

«В субботу, воскресенье и понедельник - 18, 19 и 20 апреля соответственно – общественный транспорт в муниципиях Кишинёв и Бельцы курсировать не будет. Тоже самое 25 и 26 апреля, мы приостанавливаем выход автобусов и троллейбусов на маршруты в целях обеспечения защиты и предупреждения распространения COVID-19».