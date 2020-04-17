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СРОЧНО! Подписано Соглашение о выделении российского кредита



В соответствии с договоренностями, достигнутыми в декабре 2019 года между президентами Молдовы и России Игорем Додоном и Владимиром Путиным, сегодня в Москве Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца подписал с руководством Министерства финансов РФ Соглашение о кредитовании Республики Молдова.

Документ предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита в размере 200 млн. евро.

"Это первая конкретная финансовая помощь, которую наша страна получает от зарубежных партнеров в период кризиса. Полученные средства будут направлены в государственный бюджет Молдовы на нужды страны, в том числе на финансирование инфраструктурных проектов.

Искренне благодарю российских партнеров и лично Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за помощь, оказанную Республике Молдова в период острой необходимости", - отметил президент Молдовы Игорь Додон.



Опубликовано: 22:52 17/04/2020

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