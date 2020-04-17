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Ион Кику призывал граждан отпраздновать Пасху в узком кругу


Премьер-министр Ион Кику попросил прощения у граждан за то, что в нынешнем году пасхальные праздники не пройдут традиционным образом. Глава кабмина призвал население собраться в максимально узком кругу в эти важные для христиан дни.

”Люди добрые, хочу попросить прощения за эти неудобства, которые создаем в этот период. Но это не наше желание, а необходимость", - сказал глава кабмина.

По словам премьера, нынешний год является годом, когда необходимо слышать друг друга, уважать и защищать друг друга.

”Пасхальные праздники означают тепло, свет, но тепло и свет должны быть в душе, а не на столах, в шумных компаниях и вечеринках", - считает Кику.

Глава кабмина попросил граждан уважать труд и здоровье медицинских работников, полицейских, которые ежедневно задействованы в борьбе с COVID-19. Кику напомнил, что у этих людей не будет праздников, так они будут на службе.

”Прошу помочь этим людям, помочь нам всем", - заявил Кику.

Премьер поздравил с Пасхальными праздниками всех граждан страны, пожелав им здоровья, света и мира в душе.


Опубликовано: 19:58 17/04/2020

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