Премьер-министр Ион Кику попросил прощения у граждан за то, что в нынешнем году пасхальные праздники не пройдут традиционным образом. Глава кабмина призвал население собраться в максимально узком кругу в эти важные для христиан дни.



”Люди добрые, хочу попросить прощения за эти неудобства, которые создаем в этот период. Но это не наше желание, а необходимость", - сказал глава кабмина.



По словам премьера, нынешний год является годом, когда необходимо слышать друг друга, уважать и защищать друг друга.



”Пасхальные праздники означают тепло, свет, но тепло и свет должны быть в душе, а не на столах, в шумных компаниях и вечеринках", - считает Кику.



Глава кабмина попросил граждан уважать труд и здоровье медицинских работников, полицейских, которые ежедневно задействованы в борьбе с COVID-19. Кику напомнил, что у этих людей не будет праздников, так они будут на службе.



”Прошу помочь этим людям, помочь нам всем", - заявил Кику.



Премьер поздравил с Пасхальными праздниками всех граждан страны, пожелав им здоровья, света и мира в душе.