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Россия упростила процедуру получения гражданства для жителей Молдовы


Государственная дума Российской Федерации на пленарном заседании в пятницу, 17 апреля, приняла закон, позволяющий подать заявление на получение гражданства РФ без отказа от иностранного. Для граждан Молдовы, Украины, Беларуси и Казахстана облегчена процедура подачи заявления на получение российского гражданства, пишет Взгляд.ру.

«С учетом действующего уведомительного порядка подтверждения отказа от иностранного гражданства законопроектом предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства«, — говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту.

Законопроектом также предлагается при подаче заявления на гражданство РФ исключить требования о трехлетнем сроке нахождения в России и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств.

Кроме того, аналогичную норму предлагается распространить на иностранцев, состоящих в браке с гражданином России, который проживает в РФ, и имеющих в этом браке общих детей; иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в РФ.

Согласно инициативе, гражданам Молдовы, Украины, Белоруссии и Казахстана тоже упростят подачу заявления на прием в российское гражданство: они смогут подать заявление на гражданство РФ без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство.

«Также законопроектом предлагается сократить с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации«, — добавляется в пояснительной записке.


Опубликовано: 17:25 17/04/2020

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