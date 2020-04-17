Генеральный примар столицы Ион Чебан призвал кишиневцев отпраздновать Пасху в кругу семьи и отказаться от посещения церквей. Об этом он заявил в ходе передачи Moldova în Direct на телеканале Moldova1. Он отметил, что понимает важность традиций, но на данный момент самое важное — сохранить здоровье и не допустить дальнейшего распространения коронавируса.



"Знаю, что независимо от текущей сложной ситуации люди идут в магазины за покупками, чтобы накрыть богатый пасхальный стол. Тем не менее, мы призываем граждан на праздники не отправляться в гости, а провести эти дни дома, в кругу семьи. Знаю, что в этом году все намного сложнее, но давайте защитим себя и своих близких. Я сам в этом году в церковь не пойду, и призываю всех поступить так же. Это действительно рискованно. Коронавирус не выбирает ни по религиозным, ни по политическим, ни по каким-то еще критериям", — отметил столичный градоначальник.



Напомним, ранее примэрия Кишинева приняла решение о закрытии столичных кладбищ на неделю между Пасхой и Днем поминовения усопших (19-27 апреля 2020 года). Также Синод Православной церкви Молдовы принял решение в этом году перенести Радоницу, или День поминовения усопших, на 6, 7 и 8 июня.