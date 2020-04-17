Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Пациент с подозрением на COVID-19 сбежал из медцентра
 

Ион Чебан призвал кишиневцев праздновать Пасху в кругу семьи


Генеральный примар столицы Ион Чебан призвал кишиневцев отпраздновать Пасху в кругу семьи и отказаться от посещения церквей. Об этом он заявил в ходе передачи Moldova în Direct на телеканале Moldova1. Он отметил, что понимает важность традиций, но на данный момент самое важное — сохранить здоровье и не допустить дальнейшего распространения коронавируса.

"Знаю, что независимо от текущей сложной ситуации люди идут в магазины за покупками, чтобы накрыть богатый пасхальный стол. Тем не менее, мы призываем граждан на праздники не отправляться в гости, а провести эти дни дома, в кругу семьи. Знаю, что в этом году все намного сложнее, но давайте защитим себя и своих близких. Я сам в этом году в церковь не пойду, и призываю всех поступить так же. Это действительно рискованно. Коронавирус не выбирает ни по религиозным, ни по политическим, ни по каким-то еще критериям", — отметил столичный градоначальник.

Напомним, ранее примэрия Кишинева приняла решение о закрытии столичных кладбищ на неделю между Пасхой и Днем поминовения усопших (19-27 апреля 2020 года). Также Синод Православной церкви Молдовы принял решение в этом году перенести Радоницу, или День поминовения усопших, на 6, 7 и 8 июня.


Опубликовано: 16:21 17/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Ион Чебан: На Пасху столичные кладбища будут закрыты
  • Ион Чебан призвал кишиневцев работать дистанционно
  • Ион Кику призывал граждан отпраздновать Пасху в узком кругу
  • Верующие отметили Вербное Воскресенье
  • Дела духовные







    • Все новости

    Ион Кику призывал граждан отпраздновать Пасху в узком кругу
    Россия упростила процедуру получения гражданства для жителей Молдовы
    СРОЧНО! Подтверждено еще 110 случаев заражения COVID-19
    Ион Чебан призвал кишиневцев праздновать Пасху в кругу семьи
    Пациент с подозрением на COVID-19 сбежал из медцентра
    Глава государства отправится в Китай, Россию и ЕС после отмены чрезвычайного положения
    Работы по благоустройству сквера на Буюканах завершены на 90%
    Правительство увеличило расходы на социальную сферу на 1,14 млрд леев
    Сигареты исчезнут с прилавков магазинов через три месяца после отмены режима ЧС
    Турция помогает Молдове в борьбе с коронавирусом
    Единовременную выплату в размере 16 тысяч леев получат 375 медработников, заразившихся COVID-19
    Игорь Додон: Правительство исключило из бюджета 1 млрд леев, который должен был поступить от ЕС
    Правительство представит на рассмотрение парламента законопроект о поддержке предпринимателей
    Благодатный огонь будет доставлен в Молдову в субботу вечером
    Игорь Додон: После отмены режима ЧС проведение массовых мероприятий будет запрещено в течение нескольких месяцев
    Впервые за 20 лет президент не будет участвовать в Пасхальном богослужении
    Зинаида Гречаный и Ион Кику провели встречу с главой делегации ЕС в Молдове
    СИБ заблокировал еще два сайта за распространение «фейков» о коронавирусе
    Примария Кишинёва запустила благотворительную пасхальную акцию
    В Кишиневе зарегистрировано наименьшее количество заражений коронавирусом среди врачей
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV