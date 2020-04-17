Пациент с подозрением на COVID-19 сбежал из медцентра
Житель Яловенского района с подозрением на коронавирус нового типа сбежал из медицинского распределительного центра для пациентов с COVID-19, расположенного на Moldexpo. В настоящее время его разыскивает полиция.
Об исчезновении пациента правоохранительные органы были уведомлены минувшим вечером. Сообщается, что у молодого человека взяли анализы на выявление инфекции, а результаты должны быть готовы сегодня.
Мужчине грозит крупный штраф или иной вид наказания, согласно положениям УК РМ.
Об исчезновении пациента правоохранительные органы были уведомлены минувшим вечером. Сообщается, что у молодого человека взяли анализы на выявление инфекции, а результаты должны быть готовы сегодня.
Мужчине грозит крупный штраф или иной вид наказания, согласно положениям УК РМ.
Опубликовано: 14:46 17/04/2020
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