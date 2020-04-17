После отмены режима чрезвычайного положения в Республике Молдова, президент Игорь Додон совершит ряд официальных визитов. Первостепенными из них являются поездки в Китай, Российскую Федерацию и ЕС. Об этом, отвечая на вопрос журналистов телеканала ACCENT TV, заявил глава государства Игорь Додон.



«Хороший вопрос! Мы еще о визитах не думаем, у нас много работы здесь, на месте. Несколько важных визитов мы уже перенесли. Хочу напомнить, что еще несколько недель назад должен был состояться мой официальный государственный визит в Китай. У меня был запланирован визит в Российскую Федерацию, чтобы принять участие в Параде Победы. В России вчера было принято решение, что его (Парад Победы, - прим. ред.) проведут позже, его не отменили, но перенесли», - отметил глава государства.



Кроме этого, президент отметил, что в апреле этого года был запланирован визит в Сербию, который также откладывается на неопределенное время.



«Все закончится (кризис, спровоцированный COVID-19, - прим. ред.), а потом посмотрим, исходя из необходимости. Срочные - это, конечно, визит в Китай, Россию и Европейский союз. Посмотрим, что будет в этом году с Ассамблеей ООН во второй половине сентября», - заключил глава государства.