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Глава государства отправится в Китай, Россию и ЕС после отмены чрезвычайного положения


После отмены режима чрезвычайного положения в Республике Молдова, президент Игорь Додон совершит ряд официальных визитов. Первостепенными из них являются поездки в Китай, Российскую Федерацию и ЕС. Об этом, отвечая на вопрос журналистов телеканала ACCENT TV, заявил глава государства Игорь Додон.

«Хороший вопрос! Мы еще о визитах не думаем, у нас много работы здесь, на месте. Несколько важных визитов мы уже перенесли. Хочу напомнить, что еще несколько недель назад должен был состояться мой официальный государственный визит в Китай. У меня был запланирован визит в Российскую Федерацию, чтобы принять участие в Параде Победы. В России вчера было принято решение, что его (Парад Победы, - прим. ред.) проведут позже, его не отменили, но перенесли», - отметил глава государства.

Кроме этого, президент отметил, что в апреле этого года был запланирован визит в Сербию, который также откладывается на неопределенное время.

«Все закончится (кризис, спровоцированный COVID-19, - прим. ред.), а потом посмотрим, исходя из необходимости. Срочные - это, конечно, визит в Китай, Россию и Европейский союз. Посмотрим, что будет в этом году с Ассамблеей ООН во второй половине сентября», - заключил глава государства.


Опубликовано: 14:37 17/04/2020

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