Ремонтные работы по благоустройству сквера на улице Букурией в столичном секторе Буюканы завершены на 90%. Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар Кишинева Ион Чебан.



"Сегодня в этом парке высадили липовую аллею. Работы по благоустройству сквера будут завершены в начале июня", – написал Чебан.



Глава города уточнил, что были отремонтированы пешеходные аллеи, тротуары, а также созданы парковочные места вокруг сквера. Проект предусматривает и высадку деревьев, установку системы полива, монтаж скамеек, разметку велосипедных дорожек.



Ион Чебан подчеркнул, что все рабочие должным образом экипированы и соблюдают правила защиты от COVID-19.