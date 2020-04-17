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Работы по благоустройству сквера на Буюканах завершены на 90%


Ремонтные работы по благоустройству сквера на улице Букурией в столичном секторе Буюканы завершены на 90%. Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар Кишинева Ион Чебан.

"Сегодня в этом парке высадили липовую аллею. Работы по благоустройству сквера будут завершены в начале июня", – написал Чебан.

Глава города уточнил, что были отремонтированы пешеходные аллеи, тротуары, а также созданы парковочные места вокруг сквера. Проект предусматривает и высадку деревьев, установку системы полива, монтаж скамеек, разметку велосипедных дорожек.

Ион Чебан подчеркнул, что все рабочие должным образом экипированы и соблюдают правила защиты от COVID-19.


Опубликовано: 14:21 17/04/2020

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