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Правительство увеличило расходы на социальную сферу на 1,14 млрд леев


Правительство увеличило расходы на социальную сферу на 1,14 млрд леев. Эти средства предусмотрены в законопроекте о поправках в государственный бюджет, которому предстоит пройти голосование в парламенте.

Так, Кабмин решил увеличить объем средств Фонда для безработных в шесть раз - на 168 млн леев. Бюджет Национального агентства занятости населения пополнится на 10 млн леев. Также решено на 40% увеличить сумму для выплаты социальной помощи – это дополнительные 200 млн леев.

"Эти меры означают дополнительные расходы на сумме 1,14 млрд леев”,- заявил министр финансов Сергей Пушкуцэ.

Напомним, согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, граждане, лишившиеся работы, получат пособие по безработице в размере 2775 леев. Также оно будет выплачиваться и тем, кто вернулся из-за границы.


Опубликовано: 14:03 17/04/2020

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