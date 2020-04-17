Табачные изделия исчезнут с магазинных полок спустя три месяца после отмены чрезвычайного положения.



Правительство перенесло срок внедрения положений закона о табаке. Согласно документу, эта мера вызвана тем, что из-за чрезвычайного положения не все экономические агенты успели к маю 2020 года оборудовать специально отведенные места для хранения сигарет и других табачных изделий.



Отмечается, что эта временная мера не повлияет на общую политику по борьбе с табакокурением. Кроме этого, министерство финансов проводит очень агрессивную стратегию по повышению акцизов на табачные изделия.



Напомним, что с предложением перенести срок внедрения положений закона о табаке обратились бизнес ассоциации, представляющие интересы предпринимателей из США, ЕС и Румынии.