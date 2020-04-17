Правительство приняло решение начать переговоры о подписании соглашения между Молдовой и Турцией о выделении нашей стране гуманитарной помощи, содержащей медицинское снаряжение и дезинфицирующие средства. Согласно документу, Молдова получит 30 тысяч медицинских масок, 10 тысяч защитных комбинезонов, 5 тысяч защитных очков, 10 тысяч пар перчаток и 1 тонну дезинфицирующих средств.



Соглашение планируется подписать на неопределенный срок действия. Оно вступит в силу с момента подписания. В минздраве считают, что данное соглашение позволит Молдове эффективнее бороться с распространением коронавируса и обеспечит медперсонал необходимой экипировкой.