Единовременную выплату в размере 16 тысяч леев получат 375 сотрудников системы здравоохранения, заразившихся COVID-19. Правительство приняло решение выделить на эти цели 6 миллионов леев.



Выплаты предназначены для врачей и медперсонала, которые работают в больницах, семейных центрах, скорой помощи, Национальном агентстве общественного здоровья.



Средства поступят на счета Министерства здравоохранения и 12 муниципальных и районных советов.