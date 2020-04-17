Единовременную выплату в размере 16 тысяч леев получат 375 медработников, заразившихся COVID-19
Единовременную выплату в размере 16 тысяч леев получат 375 сотрудников системы здравоохранения, заразившихся COVID-19. Правительство приняло решение выделить на эти цели 6 миллионов леев.
Выплаты предназначены для врачей и медперсонала, которые работают в больницах, семейных центрах, скорой помощи, Национальном агентстве общественного здоровья.
Средства поступят на счета Министерства здравоохранения и 12 муниципальных и районных советов.
Выплаты предназначены для врачей и медперсонала, которые работают в больницах, семейных центрах, скорой помощи, Национальном агентстве общественного здоровья.
Средства поступят на счета Министерства здравоохранения и 12 муниципальных и районных советов.
Опубликовано: 12:50 17/04/2020
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