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Игорь Додон: Правительство исключило из бюджета 1 млрд леев, который должен был поступить от ЕС


При внесении поправок в бюджет на 2020 год правительство исключило сумму в размере 1 миллиарда леев, которая должна была поступить от ЕС. Об этом сообщил глава государства в ходе передачи «Президент отвечает».

«При внесении поправок в бюджет-2020 правительство исключило сумму в размере 1 миллиарда леев, которая должна была поступить из стран Евросоюза. Речь идет о третьем транше макрофинансовой поддержки и о нескольких проектах. Мы очень надеемся, что поддержка со стороны ЕС поступит», - отметил молдавский лидер.

Президент уточнил, что Молдова пока рассчитывает на «ясную» поддержку со стороны России в виде кредита на 200 миллионов евро, а также на средства МВФ в размере 230 миллионов долларов США.

Игорь Додон добавил, что в бюджете остаются 30 миллионов евро от ЕС.

«Но даже по этим 30 миллионам евро нет ясности», - пояснил глава государства.


Опубликовано: 12:39 17/04/2020

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