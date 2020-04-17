При внесении поправок в бюджет на 2020 год правительство исключило сумму в размере 1 миллиарда леев, которая должна была поступить от ЕС. Об этом сообщил глава государства в ходе передачи «Президент отвечает».



«При внесении поправок в бюджет-2020 правительство исключило сумму в размере 1 миллиарда леев, которая должна была поступить из стран Евросоюза. Речь идет о третьем транше макрофинансовой поддержки и о нескольких проектах. Мы очень надеемся, что поддержка со стороны ЕС поступит», - отметил молдавский лидер.



Президент уточнил, что Молдова пока рассчитывает на «ясную» поддержку со стороны России в виде кредита на 200 миллионов евро, а также на средства МВФ в размере 230 миллионов долларов США.



Игорь Додон добавил, что в бюджете остаются 30 миллионов евро от ЕС.



«Но даже по этим 30 миллионам евро нет ясности», - пояснил глава государства.