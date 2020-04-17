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Правительство представит на рассмотрение парламента законопроект о поддержке предпринимателей


Правительство одобрило и представит на рассмотрение парламента законопроект о поддержке предпринимательской деятельности.

Согласно проекту, для поддержки предпринимателей в условиях кризиса, вызванного эпидемиологической ситуацией, учреждаются Программа субсидирования процентов и Программа возмещения НДС.

«Максимальная сумма займа или кредитов, на которые предоставляется грант, составляет совокупную сумму выплат заработной платы, объявленную бенефициарами Государственной налоговой службе за декабрь 2019 года, январь и февраль 2020 года», - говорится в документе, принятом кабмином.

Максимальная годовая номинальная процентная ставка, подлежащая субсидированию - 8,76% в национальной валюте и 4,40% в иностранной валюте. Выплата субсидий осуществляется на основании запроса субъекта субсидии, представляемого в Государственную налоговую службу.

Программа возмещения НДС предусматривает снижение до 15% этого налога для сектора HORECA, а также для нескольких категорий плательщиков и застрахованных лиц.


Опубликовано: 12:30 17/04/2020

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