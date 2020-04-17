Благодатный огонь будет доставлен в Молдову в субботу вечером
Благодатный огонь будет доставлен в Молдову в субботу вечером, 18 апреля. Об этом глава государства заявил в ходе передачи «Президент отвечает».
Игорь Додон рассказал, что вместе с Митрополитом Молдовы Владимиром он встретит Благодатный огонь в аэропорту, а затем представители епархий доставят его в каждый населенный пункт страны.
Глава государства обратился к гражданам, призвав их не посещать церкви в пасхальную ночь, пояснив, что Благодатный огонь, по желанию прихожанина, доставят к дому. Церковные службы в этом году будут проходить без прихожан. Такое решение принято во избежание распространения коронавируса.
Игорь Додон рассказал, что вместе с Митрополитом Молдовы Владимиром он встретит Благодатный огонь в аэропорту, а затем представители епархий доставят его в каждый населенный пункт страны.
Глава государства обратился к гражданам, призвав их не посещать церкви в пасхальную ночь, пояснив, что Благодатный огонь, по желанию прихожанина, доставят к дому. Церковные службы в этом году будут проходить без прихожан. Такое решение принято во избежание распространения коронавируса.
Опубликовано: 11:56 17/04/2020
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