Благодатный огонь будет доставлен в Молдову в субботу вечером, 18 апреля. Об этом глава государства заявил в ходе передачи «Президент отвечает».



Игорь Додон рассказал, что вместе с Митрополитом Молдовы Владимиром он встретит Благодатный огонь в аэропорту, а затем представители епархий доставят его в каждый населенный пункт страны.



Глава государства обратился к гражданам, призвав их не посещать церкви в пасхальную ночь, пояснив, что Благодатный огонь, по желанию прихожанина, доставят к дому. Церковные службы в этом году будут проходить без прихожан. Такое решение принято во избежание распространения коронавируса.