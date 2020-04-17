Игорь Додон: После отмены режима ЧС проведение массовых мероприятий будет запрещено в течение нескольких месяцев
Массовые мероприятия будут запрещены еще в течение нескольких месяцев после отмены чрезвычайного положения. Об этом заявил глава государства Игорь Додон в ходе еженедельной передачи «Президент отвечает».
"Даже если чрезвычайное положение будет отменено, запрет на организацию массовых мероприятий продлится еще несколько месяцев. Это происходит во всем мире. Существует риск возвращения вала заболеваний", - объяснил Игорь Додон.
Напомним, что Германия и Австрия намерены ограничить проведение массовых мероприятий до 31 августа 2020 года.
"Даже если чрезвычайное положение будет отменено, запрет на организацию массовых мероприятий продлится еще несколько месяцев. Это происходит во всем мире. Существует риск возвращения вала заболеваний", - объяснил Игорь Додон.
Напомним, что Германия и Австрия намерены ограничить проведение массовых мероприятий до 31 августа 2020 года.
Опубликовано: 11:53 17/04/2020
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