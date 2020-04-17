Массовые мероприятия будут запрещены еще в течение нескольких месяцев после отмены чрезвычайного положения. Об этом заявил глава государства Игорь Додон в ходе еженедельной передачи «Президент отвечает».



"Даже если чрезвычайное положение будет отменено, запрет на организацию массовых мероприятий продлится еще несколько месяцев. Это происходит во всем мире. Существует риск возвращения вала заболеваний", - объяснил Игорь Додон.



Напомним, что Германия и Австрия намерены ограничить проведение массовых мероприятий до 31 августа 2020 года.