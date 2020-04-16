







Сегодня православные христиане празднуют Великий или Чистый четверг. Именно в этот день принято печь пасхальные куличи и красить яйца. Наша съемочная группа побывала в селе Скорень Страшенского района в гостях у Аурики Малчук. Мы застали ее как раз в процессе приготовления теста для пасхи, свекровь красила яйца.



Вы наверняка все знаете рецепт кулича, который готовится из десяти желтков? Хозяйки, которые попробовали приготовить по нему, говорят, что это лучший рецепт. И от времени замеса теста зависит окончательный внешний вид и форма кулича.



Ну, если мы хотим чтобы кулич и пасха были пышными, то нужно просеять муку, а молоко и вода должны быть тёплыми.

Теперь добавляем в наше тесто молоко с растопленным маслом, Фабиана мне помогает.

Как для пасхи, так и для кулича, мы используем одно и то же тесто. Когда мы помещаем его в форму для запекания, мы делаем знак креста.

Моя дочь и ее бабушка добавят изюм.



Нам потребовалось много времени, чтобы убедить Аурику раскрыть свой секрет приготовления пасхи. Но в итоге, рецепт мы получили. Вы, например, знали, что, чтобы замешанное тесто было воздушным, его нужно поставить в теплое место?

МАРИЯ, БАБУШКА

«Тесто доводим до нужной кондиции, отправляем его в теплое место. Я разожгла огонь, потому что тесто всегда должно быть тёплым, так как в нем есть яйца и сахар, и эти ингредиенты немного затрудняют процесс роста теста. Открываем дверцу, отправляем тесто в теплое место».



БЕТА: Совсем скоро на кухне опять появилась бабушка Мария и по очереди в миску с кипящей водой, где варилась луковая шелуха, добавила домашние яйца. Мария предпочитает народные способы красить яйца, которые по ее мнению намного полезнее.



МАРИЯ, БАБУШКА

„«Раньше мы все красили красителями, но теперь уже луком. Лук - самый естественный продукт, если яйцо портится, вы можете без опаски его съесть. Чтобы яйца блестели, смазываем их небольшим количеством масла».



Тем временем, тесто выросло и его можно отправлять в духовку. Но сначала тесто мы распределили по формам для запекания кулича и пасхи. Затем сделали крест и поставили запекать на полчаса. 07948 После того как кулич и пасха испеклись, мы их достали из духовки, смазали маслом и посыпали цветным сахаром

АУРИКА МАЛЧУК

«В этом году мы не будем святить Пасху в церкви. Мы освятим ее дома святой водой. Отметим Пасху дома, строго в семейном кругу, призываем всех оставаться дома».



Мы надеемся вам очень понравился предложенный нами рецепт. С наступающими пасхальными праздниками вас. Проведите Пасху вместе со своими близкими - дома!