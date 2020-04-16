



: В ходе подготовки к Пасхальным праздникам всё больше людей перестают строго соблюдать режим чрезвычайного положения, введенного руководством Молдовы. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику после заседания Единого центра управления кризисом, уточнив, что в магазинах наблюдается столпотворение и очереди. И это может негативно отразиться на положительной динамике эпидемиологической ситуации в стране.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Уважаемые граждане, нельзя ходить в церковь в этот период! Не ходите в церковь в этот период, потому что все пасхальные службы будут проводиться без верующих! Верующим нельзя находиться ни внутри церкви, ни снаружи, ни во дворе церкви. Прошу вас, не вынуждайте нас применять в отношении вас меры наказания».



Ион Кику отдельно обратился к священнослужителям. Он напомнил им, что власти страны обсудили с Митрополией Молдовы все меры, которые вводятся на период Пасхальных праздников. Поэтому премьер призвал всех служителей церкви отказаться от проведения служб с участием верующих и отказаться от освящения пасхальных даров.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«У нас есть информация от сотрудников МВД, что далеко не все священнослужители готовы подчиниться требованиям властей. Мне жаль это вам сообщать, но полиция вас оштрафует, если вы нарушите эти требования!».