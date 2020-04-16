



Дезинфекцию проезжей части и общественных мест теперь будут проводить в столичном секторе Рышкановка. Именно здесь зафиксировано самое большое по Кишиневу количество граждан, зараженных коронавирусом. Дезинфекцию будут проводить два раза в неделю - утром и вечером. Таким образом, муниципальные власти пытаются предотвратить рост числа заражённых граждан. Подробнее в следующем репортаже.



Теперь два раза в неделю, утром и вечером будет проезжать спецтехника и дезинфицировать следующие улицы:



ВЛАД БАТРЫНЧА, ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА РМ

«Мы все знаем, что в секторе Рышкановка, больше всего заражённых COVID-19. К сожалению, мы находимся на первом месте среди районов столицы. Мы делаем все возможное, чтобы улицы и общественные места были полностью продезинфицированы. Мы делаем все, чтобы сектор был чистым, улицы продезинфицированы, мы делаем все, чтобы люди соблюдали все предписания комиссии по чрезвычайным ситуациям».



ВЛАД МЕЛЬНИК, ПРЕТОР СЕКТОРА РЫШКАНОВКА

«На данном участке было организованно два экипажа, которые будут, разбрасывать дезинфектант. До 15 мая включительно, эти мероприятия будут проходить два раза в неделю, пока не снимут режим чрезвычайного положения».



Дезинфекция на Рышкановке будет проходить днем в 13:00 и ночью в 23:30.