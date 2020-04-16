



В Молдове люди, которые выходят на пенсию в период чрезвычайного положения, получат ее автоматически – со дня наступления пенсионного возраста. Даже при условии, что документы не поданы в территориальные отделения Кассы социального страхования. Об этом премьер-министр Ион Кику заявил в эфире одного из частных телеканалов. Кику подчеркнул, что когда период чрезвычайного положения закончится, эти пенсионеры будут обязаны предоставить в территориальную Кассу социального страхования все необходимые документы.





ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Для тех, у кого срок выхода на пенсию совпал с днями ЧП, они автоматически получат пенсию со дня выхода на пенсию. Раньше было условие, если ты в течение 30 дней после выхода на пенсию, не подавал документы, ты теряешь это время. Сейчас, на заседании Комиссии по ЧС, мы решили, что даже если ты придешь через 2 месяца со дня наступления пенсионного возраста, и подашь тогда документы, ты все равно получишь пенсию со дня выхода».