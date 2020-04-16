





Пять политических партий будут в новом составе молдавского парламента. Большинство мест – 52 мандата - получит Партия социалистов. Об этом свидетельствуют данные опроса «Измерение социо-экономического влияния COVID-19», проведённого IDIS Viitorul.





Если бы в ближайшее воскресенье в М состоялись парламентские выборы, то 42% определившихся избирателей проголосовало бы за ПСРМ. На втором месте партия «Действие и солидарность»– чуть более 21%, затем следует ДПМ – почти 8%. В тоже время данные опроса свидетельствуют, что ПКРМ наберет почти 7%, а «Платформа ДА» - 5. Количество мандатов после распределения дают следующую картину: ПСРМ получила бы большинство мест в парламенте – 52 мандата, ПДС– 26, ДПМ – 10, ПКРМ – 7, а «Платформа ДА» – 6.



Опрос проводился IDIS Viitorul по телефону с 31 марта по 12 апреля текущего года. Были опрошены 1104 человека. Погрешность +- 3%